طهران: سنرد بحزم على أي تهديد صهيوني

حذر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي من عواقب أي استفزازات يقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني ضد بلاده وقال: “إننا نحتفظ بحقنا الذاتي في الدفاع عن أنفسنا وسنرد بحزم على أي استفزاز أو تهديد صهيوني”.

وذكر روانجي في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: أن “الكيان الصهيوني لم يكتف مؤخرا بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد إيران بل نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران”، وذلك وفق ما نقلته وكالة ارنا الإيرانية.

وشدد تخت روانجي على أن على الكيان الصهيوني أن يتحمل المسؤولية الكاملة لنتائج ممارساته المنفلتة والخاطئة داعياً مجلس الأمن الدولي وانطلاقا من مسؤوليته الأساسية في حفظ السلام والأمن العالمي إلى العمل على ردع السياسات غير المنضبطة لهذا الكيان وتهديداته بإشعال الحروب.