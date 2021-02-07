في ريف حماة.. القبض على مروجي حبوب مخدرة

ألقى عناصر الأمن الجنائي في محافظة حماة القبض على أربعة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي الحبوب المخدرة.

حيث أوضحت وزارة الداخلية أنه بعد ورود معلومات لمديرية منطقة السلمية بريف حماة بقيام عدة أشخاص بالترويج والتعاطي للمواد المخدرة، ومن خلال المتابعة والتحري تمكن عناصر مركز الأمن الجنائي بالسلمية من إلقاء القبض عليهم ومصادرة عدد من حبات الكبتاغون وقطعة من مادة الحشيش المخدر بحوزتهم.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد تدقيق الوضع عثر بحق أحد المقبوض عليهم على مذكرة حكم تتضمن الاعتقال المؤبد بجرم الترويج والتعاطي للمواد المخدرة، وطلب بحق آخر يتضمن السجن لمدة خمسة عشر عاماً بجرم السرقة الموصوفة، كما عثر كذلك بحق شخص آخر على مذكرة تتضمن السجن بجرم سرقة معدات للجيش وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ترويج وتعاطي المواد المخدرة بالاشتراك مع عدد من المتوارين وأنهم المقصودون بالطلبات والأحكام المذكورة.

كما أشارت إلى اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم لتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.