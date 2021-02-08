أستاذ تشيكي: الغرب والنظام التركي يدعمون الإرهابيين في سورية

أوضح الأستاذ الجامعي التشيكي فاتسلاف أوملاوف أن الولايات المتحدة والنظام التركي دعما ولا يزالان التنظيمات الإرهابية في سورية ويعملان على تلميع صورة الإرهابيين الموجودين في منطقة خفض التصعيد في إدلب مشددا على ضرورة التوقف عن ذلك.

وأشار أوملاوف في مقال نشره موقع “ايه ريبوببليكا” الالكتروني اليوم إلى أن هذه الدول التي تدعم الإرهابيين في سورية تعمل على تجميل صورتهم بمختلف الوسائل في محاولة لإضفاء الشرعية عليهم.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي دعم هؤلاء الإرهابيين بدأ يتلمس مخاطر عودتهم إليه وهو ما يشكل تهديداً لأمن الأوروبيين أنفسهم.