تنفيذ عدة مشروعات خدمية في ريف إدلب المحرر من الإرهاب لتوفير الخدمات للمواطنين العائدين إلى مناطقهم

بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين العائدين إلى قراهم المحررة من الإرهاب في ريف إدلب تم إطلاق العمل وتشغيل محطة ضخ مياه بلدة التح وتشغيل خط “66 ك ف ا” المغذي للكهرباء في مدينة خان شيخون وافتتاح مقر للوحدة الإرشادية في بلدة أبو الظهور.

وقال محافظ إدلب محمد نتوف في تصريح لسانا إن العمل مستمر لإعادة تأهيل المشروعات الخدمية التي دمرها الإرهاب لتأمين الخدمات اللازمة للأهالي العائدين إلى مناطقهم المحررة.

وذكر المهندس محمد عجمي مدير مؤسسة المياه في إدلب أن مشروع إرواء بلدة التح يخدم أهالي البلدة العائدين إلى قراهم والتجمعات المحيطة بها مبيناً أنه تم خلال المشروع تأهيل مضخة غاطسة وأخرى أفقية وهي بالمجمل تدعم خزان أرضي سعة 300 متر مكعب لتزويد منازل المواطنين بالمياه إضافة إلى استبدال أجزاء من القساطل التي كانت قد تعرضت للتخريب جراء الإرهاب.

من جانبه قال خالد الضاهر رئيس اتحاد فلاحي إدلب إن الوحدة الإرشادية المفتتحة في أبو الضهور تخدم 15 ألف هكتاراً من أراضي القمح المروية في منطقة أبو الضهور ومنطقة السيحة واتحاد فلاحي إدلب بالتعاون مع مديرية الزراعة.

وكان قد افتتح مؤخراً وحدة إرشادية في سنجار وتقدر المساحات التي تخدمها الوحدتين بنحو 40 ألف هكتار.