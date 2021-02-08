روسيا: استقرار معدلات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد تشهد انخفاضاً في 29 إقليماً روسياً واستقراراً في 54 إقليماً.

وقالت غوليكوفا في تصريح نقلته سبوتنيك “إننا نستطيع القول إن وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد مستقر”.

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 407 وفيات و15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 85 إقليماً من بينها 1728 إصابة في العاصمة موسكو.

وباشرت روسيا حملة تطعيم مواطنيها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ منتصف كانون الأول الماضي.