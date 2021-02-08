سبعيني يعبر الأطلسي مجدفا بمفرده

عبر البريطاني فرانك روثويل المحيط الأطلسي مجدفا بمفرده لمسافة 3000 ميل.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن روثويل 70 عاما ينحدر من منطقة أولدهام في بريطانيا وانطلق من لا غوميرا بجزر الكناري في الـ12 من كانون الأول ووصل لجزيرة “أنتيغوا” في منطقة البحر الكاريبي يوم أمس وجمع أكثر من 640 ألف جنيه استرليني.

وقال روثويل: إن عبور المحيط الأطلسي استغرق ستة أسابيع طويلة من التجديف لكن التحدي نفسه استغرق أكثر من 18 شهرا من التدريب والاستعداد، لافتا إلى أنه جمع الأموال لصالح مركز متخصص بأبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة تكريما لشقيق زوجته روجر الذي توفي وهو مصاب بمرض الزهايمر عن عمر يناهز 62 عاما.