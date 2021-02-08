قادماً من شمال العراق.. دخول رتل تابع للاحتلال الأمريكي إلى الأراضي السورية

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها اللا شرعية في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أدخلت ظهر اليوم رتلاً محملاً بمواد لوجستية ومعدات ثقيلة لتعزيز تلك القواعد.

وذكرت مصادر أهلية من ريف رميلان لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات محملة ومغطاة إضافة إلى برادات وناقلات تحمل سيارات عسكرية دخلت عبر معبر سيمالكا غير الشرعي وعبرت باتجاه القامشلي.

فيما نقلت مصادر أهلية من قرية السويدية لـ سانا أن رتلاً محملاً بمواد لوجيستية ومعدات عسكرية مؤلفاً من 14 آلية دخل في نفس التوقيت عبر معبر الوليد غير الشرعي.