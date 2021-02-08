“قسد” تختطف مدنيين في ريفي دير الزور والرقة

أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين في ريفي دير الزور والرقة.

مصادر محلية ذكرت لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات طالت منازل المدنيين في منطقة اللطوة في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف الرقة الشرقي أفادت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” أقاموا عدة حواجز في منطقة الحوس وأقدموا على اختطاف عدد من الشبان لتجنيدهم وزجهم للقتال بصفوفها قسرياً.