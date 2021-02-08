لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا، بأن الصين سجلت 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس وافدة من الخارج، حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي والباقي بإقليم قوانغدونغ جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة لا تظهر عليها أعراض.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89706 فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس عند 4636 وفاة.