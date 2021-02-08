مع اليونان وسنغافورة.. روسيا تستأنف رحلات طيرانها

بعد تعليق رحلات الطيران المدنية في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، استأنفت روسيا رحلاتها مع دولتين جديدتين وهما اليونان وسنغافورة.

وبحسب مانقل موقع قناة روسيا اليوم، سيسمح، اعتبارا من اليوم الاثنين، بتنفيذ رحلتين أسبوعيا على خط موسكو – أثينا، وثلاث رحلات أسبوعيا على خط موسكو – سنغافورة.

وعلى الرغم من تحديد عدد الرحلات المسموح بها، إلا أن شركات الطيران الروسية لم تعلن بعد عن خططها لاستئناف رحلات الطيران على هذين المسارين.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 27 آذار العام الماضي علقت روسيا رحلات الطيران المدني المنتظمة و”تشارتر” بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وبشكل استثنائي كان يسمح بتنفيذ رحلات عودة المواطنين الروس إلى روسيا ورحلات الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية.