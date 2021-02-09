البدء بصيانة خط المياه الرئيسي للحسكة

باشرت الورشات الفنية في مؤسسة المياه بصيانة خط ضخ المياه الرئيسي المغذي لعدد من أحياء مدينة الحسكة.

وبين مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة أن خط ضخ المياه الرئيسي المغذي لأحياء النشوة الغربية والشريعة والفيلات والسكن الشبابي تعرض مساء أمس لكسر حيث تم إيقاف ضخ المياه إلى المشتركين والمباشرة اليوم بصيانته والعمل على إعادته إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ولفت العكلة إلى أن ورشات الصيانة تقوم بالوقت ذاته بصيانة خط الضخ الفرعي المغذي لحي غويران شرقي وغربي وعليه فقد تم تحويل ضخ المياه اليوم من قطاع الأحياء الجنوبية من المدينة إلى الأحياء الشرقية والتي تشمل العزيزية والصالحية والمفتي والطلائع ريثما يتم إصلاح الخطين المذكورين.

يشار إلى أن مؤسسة المياه تقسم مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها إلى خمسة قطاعات يتم ضخ المياه ليوم كامل لكل قطاع على حدة.