الرئاسة اللبنانية تؤكد حقوق عون في تشكيل الحكومة من الثوابت

أكدت الرئاسة اللبنانية مجددا، أن الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الرئيس ميشال عون في عملية تشكيل الحكومة هي ثوابت لا يجوز التخلي عنها.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم إن “بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات “تنازلات ينبغي أن يقدمها” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة” مضيفا أن “الصحيح أن ما يسمى تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والدستورية والميثاقية.. وهي مسؤوليات لا يمكن أن تدخل يوما في قاموس التنازلات لأنها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف”.

وأضاف أن “استمرار البعض في الادعاء عن مطالبة الرئيس عون بالثلث المعطل رغم النفي المتكرر لذلك يدل على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية ومختلقة”.