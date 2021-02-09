العراق.. القبض على 24 إرهابياً من (داعش) في الأنبار

تواصل القوات العراقية ملاحقة إرهابيي داعش في البلاد، حيث ألقت القبض اليوم على 24 إرهابياً من تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان لها اليوم إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت مفارز الوكالة المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار من إلقاء القبض على 24 إهابياً مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش وعملهم ضمن ما يسمى قاطعاً الأنبار والفلوجة”. وفقاً لما نقله موقع السومرية نيوز.

وأضاف البيان إن “عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة” مشيراً إلى أنه “تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.