المصادقة على موازنة الوحدات الإدارية بدير الزور

صادق المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور برئاسة محافظ دير الزور فاضل نجار على الموازنات المالية لعدد من الوحدات الإدارية في المحافظة وذلك خلال اجتماعه الدوري والذي تضمن بحث واقع العمل في الوحدات الإدارية والمشاريع المدرجة ضمن خططها.

وأكد المحافظ على أهمية متابعة قضايا المواطنين، مشددا على المتابعة المستمرة للمشاريع، والاستمرار ببرنامج الجولات الميدانية بهدف الاطلاع على احتياجات الأهالي وحل مشكلاتهم، لافتا الى أهمية الإسراع في انجاز قاعدة البيانات لكل وحدة إدارية بما يسهل عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تقدم أفضل الخدمات وتحقق واردات مالية للوحدات الإدارية تنعكس بالفائدة على الواقع الخدمي في كافة أرجاء المحافظة.

البعث – ميديا دير الزور – مساعد العلي