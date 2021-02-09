باريس سان جيرمان يثير غضب برشلونة بسبب ميسي

قالت صحيفة SPORT الإسبانية أن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة أثارت غضب برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب مصير القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت الصحيفة أنه في باريس يواصلون استفزاز برشلونة بإثارة التكهنات حول النجم الأرجنتيني، وربطه بسان جيرمان.

وكانت مجلة “فرانس فوتبول” قد نشرت غلافا يحمل صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان، ما زاد من لهيب النار المشتعلة.

وورد في عدد المجلة الفرنسية، تقريرا يتضمن آراء العديد من الخبراء حول تناسب لعب ميسي مع أسلوب اللعب في سان جيرمان.