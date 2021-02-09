بيروت: السماح بدخول اللبنانيين من سورية في الـ10 و الـ17 شباط الجاري

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنها ستسمح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم من سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في يومي الـ10 والـ17 من شباط الحالي.

وأشارت المديرية في بيان لها اليوم إلى أن السماح بالدخول سيتم اعتباراً من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثامنة عشرة من اليومين المذكورين شرط حيازتهم على فحص “بي سي آر” نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سورية وأن يخضعوا مجددا لفحص “بي سي آر” على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة اللبنانية.