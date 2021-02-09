دعوة للمشاركة بمعرض الربيع السنوي للفنانين الشباب

السادة الفنانون التشكيليون في الجمهورية العربية السورية

وزارة الثقافة – مديرية الفنون الجميلة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين يدعوان:

الفنانين التشكيليين الشباب ممن لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين عاماً للمشاركة بأعمالهم الفنية في معرض الربيع السنوي 2020 وذلك بنظام الجوائز.

في مختلف المجالات الإبداعية البصرية التالية:

التصوير – النحت -الغرافيك -المشاريع التجريبية: (فيديوآرت – مشاريع تركيبية ….. )

يسرنا إبلاغكم الدعوة للمشاركة في المعرض السنوي لهذا العام وفق ما يلي :

-يقدم CD في وزارة الثقافة مبنى مديرية الفنون الجميلة

حتى تاريخ يوم الخميس 3/2020/ 11

يتضمن:

-صورة العمل الفني Jpg بدقة عالية . — السيرة الذاتية للفنان مع التأكيد على وجود رقم الموبايل و الايميل .

-صورة شخصية للفنان.

-لمحة عن العمل الفني يتضمن (عنوان العمل –القياس-التقنية ), مع مراعاة التالي:

التصوير:لا يقل طول الضلع الأصغر عن 100سم ولا يزيد طول الضلع الأكبر عن 150سم.

الغرافيك: لا يقل طول أحد الأضلاع مؤطراً عن 50سم.

النحت: لا يزيد ارتفاع العمل عن 100سم.

-تسلم الأعمال التي تم اختيارها مؤطرة في وزارة الثقافة مبنى مديرية الفنون الجميلة حتى تاريخ 25/3/2020, لتعرض على لجنة التحكيم لتأكيد القبول.

للتواصل مع مديرية الفنون الجميلة عبر :

mudyria-syrianfinearts@hotmail.com البريد الالكتروني

فيس بوك Syrian Fine Arts Administration

عنوان المديرية : العفيف – جانب السفارة الفرنسية – شارع نوري باشا

رقم الهاتف : 3330560