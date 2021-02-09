سيلتا فيغو يوقف قطار أتلتيكو مدريد

تعادل فريق سيلتا فيغو مع مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

افتتح سيلتا فيغو التسجيل في الدقيقة الـ 13 عن طريق اللاعب سانتي مينا قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين حملا توقيع الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 45 و50.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بدقيقة واحدة سجل الأرجنتيني فاكوندو فيريرا هدف التعادل الثمين لسيلتا فيغو ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذا التعادل رفع أتلتيكو رصيده في صدارة الدوري الإسباني إلى 51 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مطارديه برشلونة وريال مدريد كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق “الليغا”.