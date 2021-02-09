طهران تطلق حملة التطعيم ضد كورونا

انطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في إيران بشكل رسمي، صباح اليوم، في مستشفى الإمام الخميني في العاصمة طهران.

وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، صرح بأن حملة التطعيم تنطلق بشكل متزامن في 625 مستشفى ضمن البلاد، حيث يتلقى الأطباء والممرضون والكوادر الصحية في قسم العناية المركزة بالمستشفيات اللقاح ضد كورونا، ثم سيتلقى كبار السن والمرضى اللقاح.

وأشار نمكي، بحسب ما نقلت وكالة إرنا، إلى أن الحملة ستستمر لتشمل أكثر من 70% من الإيرانيين.

يذكر أن حملة التطعيم في إيران ضد فيروس كورونا تتم باستخدام لقاح (سبوتنيك في) الروسي، حيث وصلت الشحنة الأولى من لقاح في الرابع من شباط الحالي.