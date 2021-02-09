«قسد» تداهم قرى بريف الحسكة وتختطف عددا من المدنيين

واصلت ميليشيات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي تكثيف عمليات المداهمة والاختطاف التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر محلية: أن مجموعات مسلحة من ميليشيات “قسد” داهمت اليوم قرى الحدادية وعفرة والبجاري وعددا من القرى المحيطة بناحية مركدا بريف الحسكة الجنوبي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

في السياق ذاته أفادت مصادر محلية من داخل مدينة الحسكة: أن مسلحي “قسد” اختطفوا طفلا 16 عاما من داخل المدينة واقتادوه إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة للميليشيا لزجه في القتال في صفوفها.