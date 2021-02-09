ماهر بحري يفكر بالاعتذار عن تدريب تشرين

بات مستقبل ماهر بحري المدير الفني لتشرين السوري مهدد بعد مشاهدة المدرب واقع الفريق عن قرب.

وكان مجلس تشرين، أعلن قبل يومين عودة ماهر بحري لتدريب الفريق، خلفا لضرار رداوي.

وقال مصدر خاص لموقع “كووورة” أن بحري لم يتوقع أن يكون واقع الفريق، سيء للغاية، حيث يغيب عن صفوف الفريق أكثر من 12 لاعبا.

وكشف المصدر أن بحري، يفكر جديا بالاعتذار عن المهمة، رغم قيادته لتدريبات الفريق أمس الاثنين، وسفره مع الفريق لجبلة لمواجهة الساحل، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وأكد المصدر أن ماهر بحري، لم يعد مجلس إدارة النادي بأي لقب، رغم مساهمته الموسم الماضي بالنجمة الثالثة في تاريخ النادي.

يذكر أن نجمي تشرين علاء الدالي وورد السلامة، غادرا الفريق بشكل نهائي قبل أيام للاحتراف في الكويت والسعودية.

فيما يغيب عن مباراة الساحل نديم الصباغ ومحمد المرمور وماهر دعبول وعمر ريحاوي، للحرمان.

ويغيب كامل حميشة وكامل كواية وشاهر شاهين وحسن أبو زينب وباسل مصطفى وزكريا العمري للإصابة.

فيما هناك شكوك لمشاركة عبد الرزاق الأسمر، حيث لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة.

ومن المتوقع أن يزج ماهر بحري، في مباراة الساحل بعدد كبير من اللاعبين الشباب.