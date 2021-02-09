نظام أردوغان يواصل حملته القمعية ويعتقل 56 شخصا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 56 شخصا بينهم عسكريون بذريعة ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن الذى يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت مصادر أمنية اليوم بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي: إن “الادعاء العام في اسطنبول أصدر مذكرات الاعتقال بحق 56 شخصا بينهم جندي في الخدمة الفعلية ومسؤولون عسكريون مفصولون من الخدمة ومتقاعدون” حيث تم اعتقال 27 منهم في عمليات دهم واعتقال في 15 محافظة بينها اسطنبول.

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