وقفة في القدس المحتلة رفضاً لمخطط الاحتلال تهجير 17 من عائلاتها

شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة بمدينة القدس المحتلة رفضاً لمخطط الاحتلال الإسرائيلي تهجير 17 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح جنوب شرق المدينة والاستيلاء على منازلها لتوسيع عمليات الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالوقف الفوري للاستيطان وتؤكد أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

وقال منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس زكريا عودة إن استيلاء الاحتلال على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح يهدد بتشريد 83 فلسطينياً وإحلال مستوطنين مكانهم كجزء من سياسة التهويد المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة لافتا إلى أن المقدسيين سيتوجهون للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة بعد إعلان ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.