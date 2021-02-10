ألمانيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ألمانيا تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه تم تسجيل 8072 إصابة جديدة و 813 وفاة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في ألمانيا بلغ 2302051 فيما بلغ إجمالي الوفيات 63271 منذ انتشار الجائحة.

من جهتها أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة وافدة من خارج البر الصيني بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

وذكرت اللجنة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 89748 والوفيات 4636.

أما في الهند فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11067 إصابة جديدة و94 وفاة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق البيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بكوفيد19 في الهند إلى 10858371 إصابة والوفيات إلى 155252 منذ ظهور الجائحة.