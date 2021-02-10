إعلان قائمة منتخب سورية لكرة السلة في النافذة الثالثة

أعلن الأمريكي جوزيف ساليرنو، المدير الفني للمنتخب السوري لكرة السلة، القائمة النهائية المشاركة في النافذة الثالثة التي تستضيفها قطر، والمؤهلة للنهائيات الآسيوية.

وقال اتحاد السلة في بيان رسمي: “عملية انتقاء ثالثة أجراها الأمريكي جوزيف ساليرنو مدرب منتخب سوريا لكرة السلة، قبل السفر اليوم الأربعاء إلى الدوحة لخوض منافسات النافذة الثالثة للتصفيات المؤهلة للنهائيات اآسيوية 2021، حيث يلعب المنتخب مع السعودية وقطر، وجاء الانتقاء بعد المباراة التدريبية التي أجراها المنتخب مع نادي الوحدة مساء الثلاثاء.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كل من اللاعبين: “أنس شعبان – محمود طراب – طارق الجابي – زكريا الحسين – جورجي نظاريان – الياس عازرية – آنطوني بكر – وائل جليلاتي – جميل صدير – هاني دريبي – جوزيف يوسف – عبد الوهاب حموي – توفيق صالح – عمر الشيخ علي”.

واكد الاتحاد أن ساليرنو توجه بالشكر للاعبين شريف العش وعمر إدلبي، بعد استبعادهما، ومن المقرر أن ينضم للمنتخب في الدوحة اللاعبين: جورج كيل – عامر الساطي – فابيان السعدي.