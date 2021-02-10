إلغاء ضغط مباريات الدوري السوري لكرة القدم

أكد اتحاد كرة القدم أنه ألغى قرار تكثيف مباريات الدوري المحلي، بعد إلغاء ودية الكويت، التي كانت مقررة في الأول من آذار المقبل، في ستاد جابر الدولي.

وكشف الاتحاد أن مباريات الجولة الثانية من إياب الدوري المحلي، ستلعب اليوم الأربعاء، على أن تقام الجولة المقبلة حسب الجدول السابق، حيث تلعب كل جولة في أسبوع واحد، دون أي ضغط للمباريات.

وكان الاتحاد الكويتي ألغى وديته مع نسور قاسيون، بعد إصداره لقرار بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية لمدة شهر.

من جهة ثانية أكد فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام أن بعض عقوبات اتحاد الكرة بحق الأندية والمدربين واللاعبين، كانت مجحفة، ويجب أن “يعاد النظر فيها”.

وطالب معلا في تصريحات صحفية، اتحاد الكرة، بضرورة عقد مؤتمر صحفي لتوضيح إستراتيجية عمله، مع إعادة النظر ببعض العقوبات.