الجو غائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو غائما جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر على المرتفعات الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة ، كما يكون مائلا للبرودة ليلا على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا على المناطق الغربية تتحول إلى جنوبية شرقية على المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا وباردا ليلا ويحذر من تشكل الصقيع خاصة على المرتفعات الجبلية كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والقلمون وغوطة دمشق والرياح متقلبة الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.