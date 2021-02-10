الدوري السوري.. جولة التعادلات والجيش أكبر المستفيدين

فرض التعادل نفسه، في 6 مباريات لحساب الجولة الـ15 من الدوري السوري، اليوم الأربعاء، فيما كان الاتحاد أكبر السعداء بالفوز على الكرامة، في عقر داره.

ولعب الاتحاد مباراة كبيرة، ليعود إلى حلب بفوز مهم للغاية، بهدف وحيد سجله إبراهيم الزين، قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، بقي الكرامة ثالثاً بـ31 نقطة، فيما ارتقى الاتحاد للمركز الثامن، بعدما رفع رصيده لـ19 نقطة.

وفي دمشق، حسم التعادل (1-1) مباراة الشرطة والوحدة، وسجل الوحدة أولاً عبر مؤيد العجان، فيما أحرز للشرطة أحمد محيا.

وظل الوحدة في المركز الخامس، بـ28 نقطة، بينما يحتل الشرطة المركز العاشر، برصيد 15 نقطة.

وخطف الجيش نقطة التعادل من الطليعة (1-1)، بهدف قاتل جاء من ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة، بعدما كان الطليعة متقدما بهدف أحمد العمير.

وبقي الجيش في الصدارة بـ34 نقطة، بينما بات في جعبة الطليعة 23 نقطة، في المركز السادس.

وفي حلب، فشل الحرية في تحقيق الفوز، حيث تعادل مع ضيفه الوثبة (1-1)، وسجل للحرية محمد الحسن، فيما أحرز للوثبة علي حلوة، في الوقت القاتل.

واستمر الحرية في المركز قبل الأخير، برصيد 7 نقاط، أما الوثبة فرفع رصيده لـ18 نقطة، وبقي في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، نجح حرجلة في قلب التوقعات، حين خطف التعادل من حطين (1-1).

وسجل حطين أولا عبر أنس البوطة، وعادل النتيجة لحرجلة علي غصن، في الوقت القاتل، وبقي حطين رابعا بـ30 نقطة، بينما يحتل حرجلة المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.

وفي جبلة، فشل تشرين في استعاده توازنه، متأثرا بالغيابات الكثيرة، حين تعادل مع الساحل سلبيا، وظل تشرين وصيفا بـ31 نقطة، فيما رفع الساحل رصيده إلى 8 نقاط، وبقي بالمركز 12.

وتكرر سيناريو التعادل السلبي بين الفتوة وجبلة، وكان بطعم الهزيمة للفريقين، بذلك استمر الفتوة بالمركز الأخير، دون أي فوز، برصيد 5 نقاط، بينما يمتلك جبلة 20 نقطة، في المركز السابع.