الرئيس الأسد يلتقي خاجي.. التأكيد على استمرار عمل لجنة مناقشة الدستور

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، والوفد المرافق له.

اللقاء تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

كما جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي، ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار أستانا وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة، والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي، بالإضافة إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور بجنيف، والتأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه اللجنة دون تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقا وبآلية عمل ومنهجية واضحة، تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.

وتناول اللقاء أيضاً آخر تطورات الأوضاع في سورية وإيران والمنطقة.

وحضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، والدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين، ولونة الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين.