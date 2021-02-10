اليونان تعلن عن إجراءات إغلاق أكثر تشددا

أعلنت اليونان عن إجراءات إغلاق أكثر تشددا لمكافحة انتشار فيروس كورونا وخاصة في منطقة أثينا حيث ستغلق المدارس والمتاجر غير الأساسية.

وذكر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون بأن تطبيق القرار سيبدأ غدا ويستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.

وأشار ميتسوتاكيس إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وزيادة عدد حالات التي تتطلب دخول المستشفى في منطقة أثينا “وظهور طفرات متحورة من كوفيد تسرع انتقال العدوى”.

وسيتوجب على الحضانات والمدارس الابتدائية والثانوية التي أعادت فتح أبوابها قبل أسبوعين أن تعود للإغلاق مرة جديدة، كما ستغلق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات والسوبرماركت والمخابز ومحطات الوقود بحسب التلفزيون الرسمي.

بدوره حذر وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس من أن اليونان تواجه موجة فيروس كورونا ثالثة وقال: إن “التحليل الذي أتلقاه من الخبراء يظهر أن الموجة الثالثة آتية إلى بلدنا أيضا”.

وأشار الوزير إلى أنه في منطقة أثينا الكبرى تبلغ نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كوفيد حاليا 71 بالمئة حيث بلغ عدد المرضى أكثر من 270.

وسجلت اليونان 1526 إصابة في قفزة كبيرة نصفها في أثينا كما سجلت 6017 وفية منذ بدء انتشار الجائحة.