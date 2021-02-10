“شاومي Mi11” ينجح في اختبار القوة

بعد خضوعه لعدد من الإجراءات لمعرفة قدرته على التحمل والعمل، نجح هاتف “شاومي Mi11” في اجتياز اختبار القوة.

فقد وقع الهاتف بيد زاك نيلسون، المعروف بـ”مدمر الأجهزة”، ليخضع لجملة من التحديات لمعرفة مدى مقاومته وقدرته على العمل في ظل هذه الظروف الصعبة.

حيث قام نيلسون بإزالة الغطاء البلاستيكي الواقي من سطح شاشة الهاتف، مستخدما أداة حادة لجرحه ليتمكن من العمل، بعد ذلك عرضه للنار مستخدما ولاعة لمعرفة قدرته على التحمل، ونجح “شاومي Mi11” في العمل.

كذلك حاول نيلسون تحطيمه بأصابعه إلا أنه لم ينجح، ليثبت الهاتف جودته في تحمل الظروف القاسية.