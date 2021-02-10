في بغداد وصلاح الدين والأنبار.. عملية أمنية لملاحقة إرهابيي “داعش”

تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في مختلف المناطق لملاحقة فلول إرهابيي داعش، حيث أطلقت اليوم عملية أمنية كبرى في محافظات بغداد وصلاح الدين والأنبار لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز بأن عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمة وشرق بحيرة الثرثار وشرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء والأنبار بالاشتراك مع تشكيلات الحشد الشعبي في الأنبار وسامراء وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الإرهابية وضبط وإحكام المناطق الفاصلة بين هذه المحافظات.