قتلى وجرحى بإطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية

أدى إطلاق نار في عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية لمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة قولها: إنها تلقت بلاغا يفيد بأن رجلا مسلحا دخل عيادة ألينا هيلث وأطلق النار على الموجودين فيها، مشيرة إلى أنها اعتقلت مطلق النار ويدعى غريغوري أولريش ويبلغ من العمر 67 عاما.

وأوضحت الشرطة: أن الجاني معروف لديها وقد أطلق النار لأنه “لم يكن سعيدا بالرعاية الصحية التي حصل عليها”، مضيفة أنه تم العثور خلال العملية على طرد مريب عند مدخل العيادة كما عثر عناصرها على عبوات مشبوهة في فندق كان المسلح يقيم فيه على مقربة من العيادة.

من جهتها قالت إحدى المسؤولات الصحيات في الولاية إن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى مستشفيات في المنطقة حيث توفي أحدهم فيما حالة ثلاثة آخرين خطرة لكن مستقرة وخرج آخر من المستشفى.