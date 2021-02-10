“قسد” تخطف 5 منهم في بلدة الرميلان بريف الحسكة

تواصل ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الضغط على المعلمين وترهيبهم وخطفت 5 منهم في بلدة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي لاعتمادهم مناهج وزارة التربية السورية أثناء تدريس الطلاب.

وبينت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعة من ميليشيا “قسد” خطفت 5 معلمين من بلدة الرميلان بسبب اعتمادهم مناهج وزارة التربية خلال اتباع طلاب من البلدة دورات تقوية في المناهج استعدادا لتقديم امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي للدورة القادمة.

وكانت الميليشيا خطفت في السابع من الشهر الجاري 3 معلمين من مدينة عامودا وأجبرتهم على كتابة تصاريح خطية بعدم تدريس الطلاب مناهج وزارة التربية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.