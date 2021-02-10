مباحثات لتوريد لقاح “سبوتنك V” إلى تونس

ذكر السفير الروسي لدى تونس، سيرغي نيكولاييف، بأن روسيا وتونس تجريان مباحثات لتوريد اللقاح الروسي “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

السفير الروسي بين أن تونس تسعى لإعادة الحياة في البلاد إلى طبيعتها، وتعتبر أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، هو أهم عامل لعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مسارها المعتاد، بحسب ما نقلت وكالة “نوفوستي”.

كما أوضح بأن إمكانية استخدام اللقاح الروسي لمكافحة وباء كورونا، كانت محل دراسة منذ بداية ظهوره، من قبل الأطباء والمختصين في تونس.

وأشار إلى أنه وزارة الصحة التونسية قررت السماح باستخدام اللقاح الروسي، نتيجة للعمل المشترك بين الطرفين، مضيفا بأن المفاوضات جارية بشأن توريد اللقاح في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن تونس ثالث دولة في إفريقيا، بعد الجزائر وغينيا، تسجل رسميا لقاح “سبوتنيك V”.