إصابات كورونا في الأرجنتين تتخطى عتبة المليونين

أعلنت الأرجنتين أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تخطت أمس عتبة المليوني إصابة، في حين اقترب عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة من 50 ألف وفاة.

وقالت وزارة الصحة: إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 7739 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى مليونين وألف و17 مصابا، وذلك وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضافت أن الفيروس حصد في الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 109 أشخاص لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عنه إلى 49674 وفاة.

ولدى الأرجنتين البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة حاليا 3561 مريضا بـ كوفيد19 يتلقون العلاج في أقسام العناية الفائقة في مستشفيات البلاد في نسبة إشغال تزيد عن 54 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام.