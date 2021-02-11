إلغاء معسكر منتخب سورية بكرة السلة

أكد الاتحاد العربي السوري لكرة السلة اليوم الخميس أن نظيره القطري اعتذر عن عدم استضافة المعسكر، الذي كان سيقام خلال الفترة من 10 إلى 19 شباط الحالي، استعدادا لمنافسات النافذة الثالثة المؤهلة للنهائيات الآسيوية.

وكشف الاتحاد أن الجانب القطري برر اعتذاره بسبب الظروف الجديدة الخاصة بفيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي فرضت مؤخرًا.

ونوه الاتحاد السوري لكرة السلة، أن الساعات المقبلة ستحدد تثبيت مباريات النافذة الثالثة المقرر إقامتها في الدوحة في الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وكان المنتخب السوري، قد أجرى معسكر مغلق في دمشق، اختتمه بالفوز على الوحدة، ليعلن الأمريكي جوزيف ساليرنو، المدير الفني للمنتخب، القائمة النهائية المشاركة في النافذة الثالثة.

وضمت القائمة النهائية كلًا من:

“أنس شعبان – محمود طراب – طارق الجابي – زكريا الحسين – جورجي نظاريان – الياس عازرية – آنطوني بكر – وائل جليلاتي – جميل صدير – هاني دريبي – جوزيف يوسف – عبد الوهاب حموي – توفيق صالح – عمر الشيخ علي”.