الشعب الحزبية في إدلب تعقد مؤتمراتها السنوية

بدات الشعب الحزبية في فرع إدلب عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت شعبتا معرة النعمان وحارم مؤتمريهما السنويين بحضور الرفيق عضو القيادة المركزية ياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي.

وأكذ الرفيق الشوفي من معرة النعمان أن عقد هذا المؤتمر وسط الدمار الذي خلفه الإرهاب هو انتصار للبعث وللحق، لأننا لبينا استغاثة أبي العلاء لنجدة العلم والمعرفة من براثن الجهل والظلام.

وأكد الشوفي أن البعث ضمانة لسورية وشعبها ولا وجود لسورية من دون البعث بقيادة صمام الأمان الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

ومن حلب خلال مؤتمر شعبة حارم أشار الرفيق عضو القيادة المركزية إلى أن إدلب ستبقى قلعة البعث الصامدة ولها الفخر بأنها قدمت أول شهيد للبعث، وقلعة حارم عنوان الرجولة والكبرياء ستبقى مثالاً للكرامة والإباء.

وأشار الشوفي إلى أهمية هذه المؤتمرات كونها محطة لتقييم الواقع الحزبي وعمل القيادات القاعدية التي هي نواة الحزب،كما استعرض الواقع السياسي على الساحتين الداخلية والخارجية في ظل الحصار المطبق الذي استهدف الشعب السوري بلقمة عيشه، مؤكداً أن النصر حليفنا بصمود شعبنا وتماسك بعثنا وقوة جيشنا وحكمة الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد.

بدوره الدكتور غسام الخلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش المركزية أكد ضرورة مراعاة الجانب التنظيمي والتدقيق بكل الحالات والقررات وتطبيقها بالشكل السليم.

ثم تمت الإجابة على مداخلات الرفاق المؤتمرين والتي تمحورت حول الواقع الخدمي في الريف المحرر لمحافظة إدلب، وتأمين مشاريع لأسر الشهداء تؤمن لهم فرص عمل، وضرورة استقطاب الشباب والاستفادة من طاقاتهم، وضرورة عودة الأهالي إلى قراهم المحررة، بالإضافة لمعرفة مصير ما تبقى من محافظة إدلب.

ثم رفع الرفاق المؤتمرون برقية حبٍ ووفاء للأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد .

حضر الرفيق أسامة قدور فضل أمين فرع إدلب ومحافظ إدلب محمد نتوف.