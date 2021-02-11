المكسيك ترخّص لقاحين صينيين ضد كورونا

منحت المكسيك ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاحي “كانسينو” و “كورونافاك” الصينيين المضادين لفيروس كورونا.

ونقلت فرانس برس عن هوغو لوبيز غاتيل المسؤول في الحكومة المكسيكية عن مكافحة كورونا قوله: “إن الترخيص الطارئ أعطي لكلا اللقاحين”، مضيفا أن جرعات لقاح “كورونافاك” الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية ستصل إلى المكسيك معبأة في قوارير جاهزة للاستخدام في حين أن لقاح “كانسينو” الذي تنتجه شركة “كانسينو بيولوجيكس” سيصل بالجملة في شحنات ستنقل إلى ولاية كيريتارو حيث ستعبأ الجرعات في القوارير المخصصة لها.