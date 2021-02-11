النواب التشيكي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير إنسانية ويجب رفعها

أشار رادوفان فيخ نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب التشيكي، إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية غير إنسانية.

وشدد فيخ في تصريح لمراسل سانا في براغ على أن هذه الإجراءات غير مبررة ولا إنسانية ويجب رفعها مشيرا إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تؤيد هذه الإجراءات ومنتقدا في الوقت ذاته مشاركة فرنسا وألمانيا فيها.

بدوره وصف عضو مجلس النواب التشيكي ياروسلاف فولدينا هذه الإجراءات بأنها غير إنسانية وغير أخلاقية وتستهدف الشعب السوري.