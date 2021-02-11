شعبة دوما الأولى تعقد مؤتمرها السنوي

الشفافية العالية والحوار البناء أهم ما تميز به مؤتمر شعبة دوما الأولى.

بحضور الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب، والرفيق جورج الريس عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي، والرفيق المهندس رضوان مصطفى أمين الفرع، والمهندس معتز أبوالنصر جمران محافظ ريف دمشق، انعقد اليوم المؤتمر السنوي لشعبة دوما الأولى في مبنى الشعبة في مدينة دوما.

حيث تمت مناقشة تقرير قيادة الشعبة إضافة للعديد من المداخلات التي أجاب عليها الرفيق الدكتور ساعاتي بشفافية عالية، مؤكداً على ضرورة ذكر ما مر بنا من حرب ليكون حصناً للأيام القادمة، منها نستذكر الألم الذي محاه أبطال جيشنا الباسل بعزيمتهم وبقيادة القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد.

وعن الأيام القادمة أكد الرفيق الدكتور ساعاتي أن أمل سورية هو السيد الرئيس بشار الأسد، فهو الحصن الأوحد لسورية، ورأينا ذلك البارحة بمحاربة الإرهاب ومرتزقته على الأرض السورية، ونراه اليوم في مواجهة الإرهاب الاقتصادي، فثمن الانتصار غالٍ جداً سواء من الدماء الطاهرة لأبناء سورية الشرفاء الذين باستشهادهم كان لنا النصر، أو اليوم بصمود السوريين خلف الرئيس بشار الأسد.

كما حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الفرع وقيادة شعبة دوما الأولى ومديرو الإدارات في المحافظة.