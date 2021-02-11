فضيتان لمنتخب سورية للرياضات الخاصة بافتتاح بطولة فزاع الدولية
حقق منتخب سورية لألعاب القوى للرياضات الخاصة ميداليتين فضيتيتن في افتتاح بطولة فزاع الدولية المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة (المرحلة التأهلية الأخيرة لبارالمبيك طوكيو).
وأحرز الفضيتين محمد خالد محمد بمسابقة رمي الكرة الحديدية وعبد الحكيم البكر بمسابقة رمي القرص إثر تسجيله رقماً قدره 35ر33 متراً وهو رقم شخصي وسوري جديد بهذه المسابقة.
يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت إلغاء مراسم التتويج للفائزين وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا حيث يتم إرسال الميداليات إلى الفائزين في مقر إقامتهم.