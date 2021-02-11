فضيتان لمنتخب سورية للرياضات الخاصة بافتتاح بطولة فزاع الدولية

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت إلغاء مراسم التتويج للفائزين وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا حيث يتم إرسال الميداليات إلى الفائزين في مقر إقامتهم.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.