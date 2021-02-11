كييف.. القبض على أفراد خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي

ألقت قوات الأمن الأوكرانية القبض على أفراد خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة كييف يتزعمها إرهابي عمل بصفوف التنظيم في سورية.

وجاء في بيان لمركز الخدمة الصحفية بجهاز الأمن الأوكراني اوردته وكالة “انترفاكس” الروسية أن أعضاء الخلية قاموا بتزوير جوازات سفر لأشخاص من أوكرانيا وروسيا الاتحادية وتوزيع منشورات تروج للفكر المتطرف.

وأشار البيان إلى ضبط مواد متفجرة وقاذفات قنابل يدوية وعملة أجنبية وبطاقات مصرفية ومسودات مع سجلات تحويلات مالية إلى سورية بحوزة الإرهابيين.