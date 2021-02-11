موسكو تدعو واشنطن للكف عن استعراضها المتهور للسلاح في البحر الأسود

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى الكف عن “الاستعراض المتهور للسلاح” في البحر الأسود.

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن في حسابها على “تويتر” اليوم: “ندعو القوات المسلحة الأمريكية إلى الكف عن استعراضها المتهور للسلاح وأن تهتم بشؤونها في المياه الإقليمية للولايات المتحدة”.

وشددت السفارة على أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجي وقالت: “يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي يسعى إلى إيجاد عدو في البحر الأسود وهو يبحث عن ذريعة والآن بشكل علني لزيادة حضوره في المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية”.