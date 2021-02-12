إعداد طرطوس” مطالبات بعودة مهرجان الشيخ صالح العلي والصحف الورقية

البعث ميديا- طرطوس- وائل علي

بحثت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام بفرع طرطوس للحزب برئاسة الرفيق سمير خضر واقع العمل الفكري والثقافي وخطة العام2021 .

وأكد”خضر ” اهتمام ومتابعة القيادة بجانب الإعداد الفكري لجيل الشباب وأهمية طرح المبادرات الهادفة والأفكار المنتجة ، وعرض إحصائية رقمية تتضمن الدورات الفرعية المنفذة وعدد الخريجين والشعب المتميزة والمتابعة و المقصرة في المناظرات وضرورة الحفاظ على المستوى المتقدم للفرع و الاهتمام بالترشيحات لدورات الإعداد المركزية ، والتدقيق في المصطلحات المتداولة والتواصل مع الشريحة التي تتبع لكل منظمة وشعبة وإيجاد الحلول لحاجات الناس اليومية وطرح المبادرات التي تهم جيل الشباب.

ونوه رئيس المكتب لوجود الكثير من حالات الإبداع لا بد من العمل عليها من خلال منظمة الطلائع والتشبيك مع التربية والشبيبة والطلبة.

وقال: لقد انتقلوا إلى الحرب الاقتصادية بهدف الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها وتشديد الحصار الجائر على المواطنين مع حملات إعلامية ممنهجة مركزة لضرب هوية البلد وتاريخه ولم يتركوا حتى الآثار ، ولفت لضرورة الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الإجتماعي.

وتناولت الطروحات تنشيط الحراك الثقافي في المحافظة وإعادة إصدار الصحف الورقية وإطلاق المهرجانات الثقافية ومهرجان الشيخ صالح العلي في الشيخ بدر.

حضر الاجتماع أمناء الشعب الحزبية ورؤساء اللجان في الشعب ومدير مدرسة الإعداد الحزبي والمؤسسات الثقافية التابعة لعمل المكتب وأمين سر المكتب.