البرلمان الطفلي يعقد جلسته في طرطوس

بحضور السيد وزير الأوقاف الشيخ د. محمد عبد الستار السيد، أقام فرع طرطوس لطلائع البعث برلمان أطفال لفرع الطلائع، وذلك برعاية الرفيق د. محمد حسين أمين فرع الحزب في طرطوس وحضور الرفيق صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس.

وبدأت فعاليات برمان الاطفال تحت شعار /أملنا بشار لنكمل المشوار/ في المركز الثقافي العربي بطرطوس.

أمين فرع الحزب تحدث عن دور الرفاق الطليعين في بناء جيل المستقبل وكيفية التعامل مع هذا الجيل الفتي الذي يعول عليه الكثير ، داعياً لضرورة تحصين العقل بالثقافة والحوار مشدداً بضرورة تضافر جهود الجميع في إعادة إعمار البشر والحجر خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، متمنيا للرفاق الطليعيين التوفيق الدائم في حياتهم المستقبلية لما فيه خير للوطن.

بدوره تحدث المحافظ عن عمق الأسئلة واهميتها التي طرحها الطليعيين والتي تنم عن عمق المعرفة لديهم ولدى التربويين من الأسرة الكريمة وأيضا منظمتنا العريقة منظمة طلائع البعث، وأضاف إن سورية دولة مؤسسات أسس لها القائد الخالد حافظ الأسد وطورها وحدثها السيد الرئيس بشار الأسد، مؤكدا أنه آثر الحديث مع الأطفال بجدية تامة لأنهم بناة سورية ومستقبل الوطن.

واضاف أبو سعدى: “لكم مني كل التقدير والاحترام والمجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى الأبطال والنصر المؤزر لجيشنا العظيم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد”.

وتضمنت طروحات الرفاق الطليعيين في جلسة البرلمان عن بعض المشاكل الخدمية وأزمة نقل الركاب وواقع التلوث، والثقاقة، والمناهج التربوية والدروس الخصوصية وغيرها، وتمت الإجابة على هذه التساؤلات من قبل المعنيين.

وحضر الجلسة البرلمانية م. بسام حمود وعضوا قيادة فرع الحزب وقائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى الجاسم وعضوامجلس الشعب د. أحمد حسن و أ. أكرم عبد الجليل ورئيس مجلس المحافظة السيدة عليا محمود نائب رئيس المكتب التنفيذي الرفيق سمير خضر والرفيقة ندى علي وأعضاء المكتب التنفيذي المختص م. ثريا الجندي وأ. جورج حنا وم. جابر حسن ومدير مدير أوقاف طرطوس الشيخ م. عبد الله السيد وعدد من المدراء في محافظة طرطوس وأهل الطليعيين.