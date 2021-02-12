درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فيما يكون بارداً نسبياً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..