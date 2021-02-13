العراق يتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في محادثات أستانا بصفة مراقب

تلقت الحكومة العراقية دعوة رسمية من جمهورية روسيا الاتحادية للمشاركة في الجولة الخامسة عشرة من محادثات أستانا حول سورية المزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم لها أن “نزار الخيرالله وكيل وزارة الخارجية التقى السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف وجرى تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين” مشيرة إلى أن ماكسيموف سلم دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في محادثات أستانا التي ستعقد خلال الفترة ما بين الـ 16 والـ 17 من الشهر الجاري لبحث تطورات الأوضاع في سورية.

ووفق البيان فقد أكد الجانبان خلال اللقاء تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة في سورية دون تدخلات خارجية.

وكانت الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان في العاشر والحادي عشر من كانون الأول عام 2019 وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا في ختامها تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.