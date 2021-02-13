الهلال: البعث يستمد شرعيته وقوته من خلال جمهوره والتفافهم حوله أمينه العام

تميز مؤتمر شعبة تلكلخ بالمداخلات الجريئة والبناءة على كافة الصعد الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حيث نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب لكافة أهالي محافظة حمص، وذلك خلال حضوره أعمال مؤتمر شعبة تلكلخ.

ونوه الهلال إلى أن القائد كان في مقدمة شعبه وسار بخطاً ثابته نحو تحقيق النصر والتصدي للإرهاب العالمي، مؤكداً أهمية المؤتمرات الحزبية لتقييم المرحلة السابقة ووضع النقاط الأساسية للمرحلة اللاحقة، والمساهمة في تطوير الحزب وتفعيل الحياة الديمقراطية المتمثلة بمبدأ النقد والنقد الذاتي.

وأشار الهلال إلى ضرورة تفعيل الحوار في الاجتماعات الحزبية وأن تلامس هذه الاجتماعات هموم الجماهير، فالبعث يستمد شرعيته من خلال جمهوره والتفافهم حوله.

وفيما يخص الاستئناس الحزبي نوه الرفيق الهلال إلى أن قيادة البعث كانت حريصة على إتاحة المجال للرفاق البعثيين في اختيار ممثليهم واختيار الشخصية الأكفأ، وخصوصاً أن الرفيق البعثي الحقيقي لا يتأثر بالأمراض المجتمعية، ولا يباع أو يشترى ولا أحد يستطيع أن يملي عليه، وقد حرصت القيادة على تطبيق الشفافية و الديمقراطية الكاملة في الاستئناس.

كما تم الاستماع إلى مقترحات الرفاق أعضاء المؤتمر التي تنوعت بين الأمور الحزبية والخدمية، وقدم الرفيق بسام بارسيك محافظ حمص والرفاق مديرو الدوائر الخدمية شرحاً للواقع الخدمي وردوا على المداخلات المتعلقة بمجالات عملهم.

حضر المؤتمر الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي والرفيق عمر حورية أمين فرع حمص والرفيق جورج الريس عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وعدد من أعضاء قيادة الفرع وعدد من أعضاء مجلس الشعب.