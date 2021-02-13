طرطوس.. الشعب الحزبية تعقد مؤتمراتها السنوية

بدات اليوم الشعب الحزبية في فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت شعبة المنطقة الأولى مؤتمرها بحضور عضو القيادة المركزية رئيس مكتب النقابات والمنظمات الرفيقة هدى الحمصي.

تحدثت الرفيقة الحمصي عن أهمية انعقاد المؤتمرات الحزبية وعدم انقطاعها، لافتةً إلى أن الحياة في سورية مستمرة رغم الحرب ولم تتوقف، من انتخابات إدارة محلية وحزبية وانعقاد مؤتمرات نقابات ومنظمات، لأن الوطن يقوده قائد شجاع وحكيم وخلفه جيش عقائدي وشعب صامد، كما أعربت الحمصي عن فخرها لوجودها في محافظة طرطوس الطيبة بأرضها وأهلها، والتي قدمت الشهداء والجرحى وأثمرت وأنارت في كل مكان حتى تحقق النصر ، مشيرةً إلى أن مخططات الحرب على سورية وما تعرضت له لم يشهده أي بلد، وصمودها يدل على أنها دولة عظيمة وقوية لم ولن تنحني.

وتطرقت الحمصي إلى الواقع الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي تأتي ضمن مراحل استهداف لقمة عيش المواطن للنيل من صموده، والتي سيفشلها كما أفشل مخططات الحرب السابقة، منوهةً بضرورة التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع كافة والتي هي من صفات الشعب السوري.

كما استعرضت الرفيقة عضو القيادة المركزية الواقع السياسي على الساحتين الداخلية والخارجية في ظل الحصار المطبق الذي استهدف الشعب السوري بلقمة عيشه، مؤكدةً أن النصر النهائي بات قريباً جداً مهما كثرت الضغوطات القاسية والصعبة على أبناء الوطن، وسيتحقق هذا النصر ويصنع التاريخ بفضل تضحيات الجيش خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.

كما اجاب الرفيق صفوان ابو سعدا ومديرو الدوائر الخدمية على مداخلات الرفاق المؤتمرين التي تمحورت حول الواقع الخدمي والزراعي والتربوي.

حضر المؤتمر الرفيق محمد حسين امين فرع طرطوس ، وعضو لجنة الرقابة والتفتيش المركزية الرفيقة أميمة سعيد وأعضاء قيادة الفرع.